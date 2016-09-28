квалифицированное применение норм действующего законодательства Украины, ответсвенный и всесторонний подход к Вашему вопросу

Три года банковского стажа на должности ведущего юрисконсульта; девять лет работы на предприятиях со следующими видами деятельности: оптово-розничная торговля, производство спиртных напитков, аренда собственного и арендованного имущества; с июля 2014 г. веду частную юридическую практику.

Задачи, которые непосредственно и неоднократно успешно и качественно выполняла:

- регистрация предприятий, внесение изменений в учредительные документы;

- составление и анализ различных хозяйственно и гражданско правовых договоров;

- представление интересов в судах по хозяйственным, налоговым, гражданским, семейным делам;

- оформление договоров аренды земли;

- узаконение самовольных строений, реконструкций;

- представление интересов в контролирующих и др. государственных органах;

- составление претензий, жалоб, отзывов, возражений и прочих процессуальных документов;

- консультации по различным вопросам всех областей права.