Елена Алексеенко Alekseenko_EAlekseenko_E
Три года банковского стажа на должности ведущего юрисконсульта; девять лет работы на предприятиях со следующими видами деятельности: оптово-розничная торговля, производство спиртных напитков, аренда собственного и арендованного имущества; с июля 2014 г. веду частную юридическую практику.
Задачи, которые непосредственно и неоднократно успешно и качественно выполняла:
- регистрация предприятий, внесение изменений в учредительные документы;
- составление и анализ различных хозяйственно и гражданско правовых договоров;
- представление интересов в судах по хозяйственным, налоговым, гражданским, семейным делам;
- оформление договоров аренды земли;
- узаконение самовольных строений, реконструкций;
- представление интересов в контролирующих и др. государственных органах;
- составление претензий, жалоб, отзывов, возражений и прочих процессуальных документов;
- консультации по различным вопросам всех областей права.
- Оподаткування праці робітників351 просмотр
- Чи законна мобілізація в Україні?420 просмотров
- Консультація з податку на землю304 просмотра