Услуги по 3D проектированию и созданию чертежей.

Разрабатывать технологический процесс изготовления типовыхдеталей и изделий машиностроения;- Проводить типовые расчеты при проектировании и проверке напрочность элементов механических систем;- Рассчитывать параметры типовых деталей и узловтехнологической оснастки;- Разрабатывать и внедрять управляющие программы дляобработки простых деталей на механообрабатывающемоборудовании;- Осуществлять метрологическую проверку изделий;- Оформлять и читать простые схемы электрических,гидравлических и пневматических приводов.- Разрабатывать технологическую оснастку. (Штампы, Пресс-формы,Приспособления и др.)