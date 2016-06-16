Услуги по 3D проектированию и созданию чертежей.
Разрабатывать технологический процесс изготовления типовыхдеталей и изделий машиностроения;- Проводить типовые расчеты при проектировании и проверке напрочность элементов механических систем;- Рассчитывать параметры типовых деталей и узловтехнологической оснастки;- Разрабатывать и внедрять управляющие программы дляобработки простых деталей на механообрабатывающемоборудовании;- Осуществлять метрологическую проверку изделий;- Оформлять и читать простые схемы электрических,гидравлических и пневматических приводов.- Разрабатывать технологическую оснастку. (Штампы, Пресс-формы,Приспособления и др.)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Услуги по 3D проектированию и созданию чертежей.169 просмотров
Машиностроение
нет отзывов
$10/час
от $95от 2 дней
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$5/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга