AlekseyStypnikov

Контекстная реклама. Настройка и оптимизация РСЯ.

Здравствуйте уважаемый работодатель!Если Вы хотите прорекламировать свою услугу, товар или бизнес в рекламной сети Яндекса (контекстная реклама) я Вам в этом могу помочь бесплатно!Я Алексей Ступников, начинающий специалист в интернет рекламе Рекламной Сети Яндекса.Прошел 3-х месячьный тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, изучил самые современные технологии контекстной рекламы и готов их применить для Вашего товара, услуги или бизнеса.То есть, я предлагаю настроить или оптимизировать Вам контекстную рекламу (РСЯ) бесплатно.Взамен попрошу только отзыв о моей работе.Что Вы думаете об этом предложение? Предлагаю обсудить детальнее.Мои контакты: тел. +79004986580; +79065980098 https://vk.com/stupnet SKYPE stupnet Жду от Вас ответа.С уважением Алексей Ступников.