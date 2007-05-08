Опыт работы:
2002-2007гг. Частная практика в г.Калуге И Калужской области.Сотрудничество с различными строительными фирмами
образование:
2001-2003гг.Калужский организаторско-технологический колледж.Специальность:”дизайнер интерьера”
2003-2006гг.Московский Гуманитарно-Экономический институтСпециальность:”дизайнер интерьера"
Возможные направления деятельности:
Дизайн интерьеров,составление дизайн-проекта(чертежи,3d графика) 3D визуализация интерьеров,экстерьеров,дизайн мебели.
Компьютерные навыки:
Опытный пользователь ПК,3D max studio(Vray),Corel Draw,Arcon,Corel Photo Paint,(Photoshop),INTERNET.
Действие аккаунта приостановлено!