Я художник фантаст -абстракционист, авангардист, иллюстратор . Рисую с 3-х лет, моя страсть и отдушина - это рисование.Рисую фэнтезийных существ
Моя страсть -это рисование ,в приоритете фэнтезийная тематика ,рисую 2D иллюстрации и персонажей,арт .
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Портфолио
- Путешествие в себя104 просмотра
- Равновесие104 просмотра
- Суть истинного выбора134 просмотра
- Фэнтези -абстракция и иллюстрация177 просмотров
- Фэнтези -абстракция и иллюстрация171 просмотр
- Фэнтези -абстракция и иллюстрация123 просмотра
- Фэнтези -абстракция и иллюстрация135 просмотров
- Внеземные создания119 просмотров
- Внеземные создания109 просмотров
- Внеземные создания118 просмотров
- Фэнтези -абстракция и иллюстрация146 просмотров