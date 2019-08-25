Я художник фантаст -абстракционист, авангардист, иллюстратор . Рисую с 3-х лет, моя страсть и отдушина - это рисование.Рисую фэнтезийных существ

Моя страсть -это рисование ,в приоритете фэнтезийная тематика ,рисую 2D иллюстрации и персонажей,арт .