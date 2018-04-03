Верстальщик

Меня зовут Алена Михайлова, я - верстальщик, делаю сайты для малого бизнеса: визитки, лендинги и корпоративные сайты.

Визитки и лендинги сделаю за неделю, корпоративные сайты за полторы.

В этот срок входит разработка сайта, адаптация сайта под мобильные размеры экранов, подключение Яндекс Метрики и службы отправки заявок на вашу почту, установка сайта на хостинг и установка панели управления, при необходимости возможна натяжка сайта на Wordpress.

Ко мне обращаются, когда экономят на запуске сайта и сделать его создание бюджетнее, и когда необходимо устранить ошибки в отображении сайта.

Я работаю с HTML5, CSS3, Bootstrap 4, JavaScript и PHP. Для ускорения работы с проектом использую препроцессор SASS и автоматизированный таск-менеджер GULP.

При работе со мной вы будете контролировать процесс создания собственного сайта. Каждый день я отчитываюсь перед вами за работу, которую выполнила, а вы в ответ принимаете ее или присылаете мне коррективы. Таким образом работать будет приятно и мне и вам.

Я работаю по предоплате 25%, с интернет-магазинами не работаю.

Моя цель – сделать сайт для вашей компании быстро и помочь вашему бизнесу войти на онлайн-рынок.

Мои лучшие последние работы:

http://www.alenamihailova.ru/good-cardboard/

http://www.alenamihailova.ru/advice/