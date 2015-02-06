Alena_Kovalenko

Пишу тексты на заказ

Добрый час!

Меня зовут Алена и я - журналист. И по образованию и по призванию - я просто люблю писать тексты. Вдохновляющие, продающие, объясняющие, интригующие, поучительные, развлекательные… Любые. Могу весело и задорно, а могу серьезно, по-деловому. Могу изящно - для девочек, или четко и конкретно - для мужчин. И даже самые сложные вещи я объясню простыми словами, которые будут поняты и приняты читателями.

Уже больше пяти лет я пишу рекламу, интервью, новости, пресс-релизы, письма... Все то, что можно НАПИСАТЬ. Я искренне люблю слова и фразы, я слышу в них музыку и не переношу фальши.

У меня есть опыт работы и в новостных и в рекламных изданиях, я знаю, как составить грамотный пресс-релиз, интересную новость и написать не раздражающую, а действительно интересную и действенную рекламу.

Я могу:

- писать и редактировать тексты;

- брать интересные интервью (в т.ч. и по телефону, скайпу);

- составлять рекламные тексты, которые люди БУДУТ читать;

- писать на Ваши темы.

- если все вышеперечисленное Вам не интересно, то я просто могу сшить для вас куклу или смастерить украшение из бисера - это я тоже отлично умею:)

Вы можете, если хотите:

Написать мне по адресу: [email protected] и, по запросу, я вышлю Вам свое портфолио

Постучаться ко мне в аську: 403-630-180

Стоимость авторской работы - от 200 руб./1000 знаков. Зависит от сложности.

В любом случае, я желаю Вам любви, добра и творчества, ведь это самое важное в жизни!