..так птицы кричат в поднебесье

Белорусская журналистка, контент-редактор.

По специальности журналист печатных СМИ

Предпочитаю работать над текстами газетного и журнального формата, художественными произведениями, реже- эпистолярий, реклама. Берусь за качественный материал для сайтов.

Пишу и редактирую не спеша и с увлечением, ценю в людях благородство и честность.

большинство моих любимых работ- в печатном виде, и их почему-то нельзя опубликовать как визуальный файл..(