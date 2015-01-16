Alesiia

Алеся Куприна Alesiia

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
..так птицы кричат в поднебесье

Белорусская журналистка, контент-редактор.

По специальности журналист печатных СМИ

Предпочитаю работать над текстами газетного и журнального формата, художественными произведениями, реже- эпистолярий, реклама. Берусь за качественный материал для сайтов. 

Пишу и редактирую не спеша и с увлечением, ценю в людях благородство и честность. 

большинство моих любимых работ- в печатном виде, и их почему-то нельзя опубликовать как визуальный файл..(