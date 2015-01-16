..так птицы кричат в поднебесье
Белорусская журналистка, контент-редактор.
По специальности журналист печатных СМИ
Предпочитаю работать над текстами газетного и журнального формата, художественными произведениями, реже- эпистолярий, реклама. Берусь за качественный материал для сайтов.
Пишу и редактирую не спеша и с увлечением, ценю в людях благородство и честность.
большинство моих любимых работ- в печатном виде, и их почему-то нельзя опубликовать как визуальный файл..(
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