Работа на результат
Своевременное выполнение работ в соответствии с пожеланиями заказчика.
Хорошее знание украинского и русского языков.
Креативно и творчески подхожу к выполнению заказа.
Опыт перевода статей, написанных на немецком и английском языках, в том числе технических статей, стараюсь легко и грамотно излагать суть статьи.
Навыки литературного перевода и редактирования текстов.
Стараюсь чтобы литературный перевод ярко, колоритно и грамотно передавал содержание.
Буду рад сотрудничеству.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1245
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Швидко та якісно виконана робота
Ответный отзыв
Дуже дякую, з Вами приємно співпрацювати