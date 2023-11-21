Работа на результат

Своевременное выполнение работ в соответствии с пожеланиями заказчика.

Хорошее знание украинского и русского языков.

Креативно и творчески подхожу к выполнению заказа.

Опыт перевода статей, написанных на немецком и английском языках, в том числе технических статей, стараюсь легко и грамотно излагать суть статьи.

Навыки литературного перевода и редактирования текстов.

Стараюсь чтобы литературный перевод ярко, колоритно и грамотно передавал содержание.

Буду рад сотрудничеству.