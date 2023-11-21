Alex3345

Алексей Alex3345

 
60 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Работа на результат

Своевременное выполнение работ в соответствии с пожеланиями заказчика.

Хорошее знание украинского и русского языков.

Креативно и творчески подхожу к выполнению заказа.

Опыт перевода статей, написанных на немецком и английском языках, в том числе технических статей,  стараюсь легко и грамотно излагать суть статьи.

Навыки литературного перевода и редактирования текстов.

Стараюсь чтобы литературный перевод ярко, колоритно и грамотно передавал содержание.

Буду рад сотрудничеству.

#84Написание отзывов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1245
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук щодо додатку
Написание отзывов
Швидко та якісно виконана робота
Дуже дякую, з Вами приємно співпрацювати
Ответный отзыв