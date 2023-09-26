Алексей Чудаев AlexFelixMskAlexFelixMsk
42 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
энергичный, информационно-деловой голос - к вашим услугам
Опыт в озвучании - более 10 лет.
Среди постоянных клиентов такие бренды как:
"Сбербанк", "Lacalut", "Toyota", "Долгит", сеть гипермаркетов "Глобус" "О'КЕЙ", строительные компании, медицинские центры и т.д.
Тракт:
Звуковая карта - Fireface UC 400 RME
Предусилитель - Eureka (class - A)
Микрофон - SM7A
Профессиональная дикторская кабина.
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Портфолио
- Звуковое сопровождение фильма-презентации256 просмотров
- Фильм для сети гипермаркетов "Globus"168 просмотров
- Аудио-инструкция146 просмотров
- Рубрика для радиостанции122 просмотра
- Ролик для магазина одежды129 просмотров
- Рекл_ролик_автоцентр110 просмотров
- Рекл_ролик_Сбербанк133 просмотра
- Ролик для салона дверей111 просмотров
- Запись для билетного агентства112 просмотров
- Презентационный фильм о компании "Энергорезерв"154 просмотра
- Звуковое сопровождение фильма об инвест проекте137 просмотров
- Рекламный ролик для авто центра (BMW)110 просмотров
Озвучивание
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$35/час
от $35от 1 часа
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