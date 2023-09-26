энергичный, информационно-деловой голос - к вашим услугам

Опыт в озвучании - более 10 лет.

Среди постоянных клиентов такие бренды как:

"Сбербанк", "Lacalut", "Toyota", "Долгит", сеть гипермаркетов "Глобус" "О'КЕЙ", строительные компании, медицинские центры и т.д.

Тракт:

Звуковая карта - Fireface UC 400 RME

Предусилитель - Eureka (class - A)

Микрофон - SM7A

Профессиональная дикторская кабина.