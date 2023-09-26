AlexFelixMsk

Алексей Чудаев AlexFelixMsk

 
42 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
энергичный, информационно-деловой голос - к вашим услугам

Опыт в озвучании - более 10 лет.

Среди постоянных клиентов такие бренды как:

"Сбербанк", "Lacalut", "Toyota", "Долгит", сеть гипермаркетов "Глобус" "О'КЕЙ", строительные компании, медицинские центры и т.д.

Тракт:

Звуковая карта - Fireface UC 400 RME

Предусилитель - Eureka (class - A)

Микрофон - SM7A

Профессиональная дикторская кабина.

Портфолио
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Озвучивание
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$35/час
от $35от 1 часа
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