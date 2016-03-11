AlexKlifford

Маркетолог. Занимаюсь продвижением товаров и услуг под ключ.

Cпециализируюсь на привлечении клиентов под ключ.

Думаю о ваших продажах еще на этапе прототипа, и такой подход дает высокие результаты.

На рынке с 2008 года, среди клиентов такие крупные компании как ИТАР-ТАСС, Travelers, Балтика, Бизнес Молодость, Globalclubbing.

Являюсь сертифицированным партнером Яндекс.

Помогу в эффективной настройке контекстной рекламы Яндекс.Директ, Google Adwords, таргетированной рекламы Вконтакте.

Помогу посчитать всю необходимую аналитику, проведу аудит сайта и рекламы на предмет эффективности, составлю список рекомендаций.

Предоставлю портфолио и рекомендации клиентов, пишите.

[email protected]

Напишите в теме свою нишу и я помогу Вам оценить какое количество аудитории можно привлечь онлайн, с помощью каких инструментов и по какой стоимости.