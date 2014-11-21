Бухгалтерские услуги удаленно

Предоставляю услуги по ведению бухгалтерии удаленно. Опыт работы более 6 лет. В настоящее время работаю в компании, предоставляющей бухгалтерские услуги.

Услуги, которые могу предложить:

* Ведение бухгалтерского и налогового учета;

* Составление и сдача отчетности;

* Восстановление учета и отчетности

* Администрирование баз данных (обновление баз 1С 7.7. 8.0, 8.1, 8.2. архивация данных, настройка прав доступа);

* Организация обмена данными между информационными данными 1С;

* Знание типовой конфигурации "Управление торговлей 10.3";