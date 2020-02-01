AlexRZNK

Алексей Резниченко AlexRZNK

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Вокалист, музыкант, звукорежиссер // Программист, инженер, тестировщик, специалист по информационной безопасности.

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﻿ ﻿﻿Аранжировка, сведение, мастеринг, обработка, тюн вокала, собственные вокальные исполнения. 

Программирование систем, ПО, баз данных, вэб обьектов. Тестирование, администрирование, инжиниринг, анализ,    ﻿аудит, диагностика, оптимизация.  Специалист по информационной безопасности, кибер угрозам и криптографии.