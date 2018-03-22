Web-Designer | UI-UX
В работе отдаю предпочтение минимализму и современным трендам.
Мои навыки:
- Веб-дизайн (Flat, Material)
- Графический дизайн
Мои специализации:
- Веб-дизайн
- Прототипирование
- Визитки
- Оформление (YouTube/VK/Instagram)
В работе ценю: серьезность, обратную связь, честность, заинтересованность и легкий подход. Даже самые трудные задачи имеют простые решения. По крайней мере, если мы их хотим увидеть.
Самым главным для себя, считаю, создавать ценность и помогать другим решать их задачи. Если мои проекты помогают моим клиентам решать их проблемы в работе или повседневной жизни, то значит, я все делаю правильно.
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