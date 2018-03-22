Web-Designer | UI-UX

В работе отдаю предпочтение минимализму и современным трендам.

Мои навыки:

- Веб-дизайн (Flat, Material)

- Графический дизайн

Мои специализации:

- Веб-дизайн

- Прототипирование

- Визитки

- Оформление (YouTube/VK/Instagram)

В работе ценю: серьезность, обратную связь, честность, заинтересованность и легкий подход. Даже самые трудные задачи имеют простые решения. По крайней мере, если мы их хотим увидеть.

Самым главным для себя, считаю, создавать ценность и помогать другим решать их задачи. Если мои проекты помогают моим клиентам решать их проблемы в работе или повседневной жизни, то значит, я все делаю правильно.