Инженер-конструктор
Стаж конструирования 20 лет.
Области конструирования:
1. Приборостроение (нестандартные контрольно-измерительные приборы).
2. Металлургия (оборудование литьевого двора доменной печи, ферросплавной печи).
3. Внутрицеховой транспорт (конвейеры, подъёмники, пневмотранспорт).
4. Подъёмно-транспортное оборудование (грейферы, домкраты).
5. Гидро- и пневмопривод.
6. Линии сушки и дозирования материалов.
Образование высшее техническое. Диплом кафедры автоматизации производственных процессов Днепропетровского химико-технологического института. Начало работы - НИИ резиновой промышленности, Днепропетровский филиал (ныне ДИНТЭМ). Повышение квалификации в Куйбышевском (ныне Самара) институте Миннефтехимпрома.
САПР: T-Flex, Solid Works, Компас.
Портфолио
- Конвейер пластинчатый636 просмотров
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