Alex_Kir

Александр Кирчатов Alex_Kir

 
72 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Инженер-конструктор

Стаж конструирования 20 лет.

Области конструирования:

1. Приборостроение (нестандартные контрольно-измерительные приборы).

2. Металлургия (оборудование литьевого двора доменной печи, ферросплавной печи).

3. Внутрицеховой транспорт (конвейеры, подъёмники, пневмотранспорт).

4. Подъёмно-транспортное оборудование (грейферы, домкраты).

5. Гидро- и пневмопривод.

6. Линии сушки и дозирования материалов.

Образование высшее техническое. Диплом кафедры автоматизации производственных процессов Днепропетровского химико-технологического института. Начало работы - НИИ резиновой промышленности, Днепропетровский филиал (ныне ДИНТЭМ). Повышение квалификации в Куйбышевском (ныне Самара) институте Миннефтехимпрома.

САПР: T-Flex, Solid Works, Компас.

Портфолио

Машиностроение
нет отзывов
$3/час
от $400
#66
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$3/час
от $100от 2 дней
#244