Alex_old147

Александр Alex_old147

 
74 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
3D модели и сборки, чертежи, прочностные расчеты, визуализация

Образование: ﻿ ﻿ ﻿﻿высшее, КТН

Период обучения: ﻿ ﻿    ﻿1967 – 1973

Вуз: ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿Харьковский политехнический институт

Специальность: ﻿ ﻿       ﻿Инженер химик технолог

Опыт работы:

Период работы:         март2001 – январь 2015

Компания:      УкрНИИпротезированияМин.Соцзащиты

Сфера деятельности компании:       Образование/Наука

Должность:    Научн.сотр., Ст.научн.сотр., по достижении пенсионного возраста - инженер-технолог

1-й кат.

Обязанности, достижения:   Разработкаматериалов и технологий изготовления протезно-ортопедических изделий

(разработаны технологии изготовления комплектующих протезов с применением

силикона, ПВХ, полиэфиракрилатов, углепластиков, различных термопластов и

т.п.). Достижения: Разработки приняты в производство на предприятиях отрасли, 8

авторск. свидет., 10 статей в специальных журналах.

             

Период работы:         октябрь1998 – октябрь 2000

Компания:      ЗАО НПВП "Магнитоэнергетика"

Сфера деятельности компании:       Образование/Наука

Должность:    Заведующийлабораторией

Обязанности, достижения:   Разработкатехнологии получения магнитной жидкости, используемой для очистки поверхности

воды от прОливов нефтепродуктов. Достижения: Технология разработана,

спроектирована опытно-промышленная установка. (Изготовлена не была т.к. у фирмы

не хватило денег)

Период работы:         апрель1996 – март 1998

Компания:      АО"Ортопомощь"

Сфера деятельности компании:       Производство

Должность:    Главныйтехнолог, Руководитель группы гипсовых и модельных работ

Обязанности, достижения:   Разработкатехнологии и постановка на производство искусственных стоп из полиуретана.

Достижения: Искусственные стопы для протезов выпускаются серийно.

             

Период работы:         август1989 – январь 1995

Компания:      УкраискийНИИпротезирования, Мин. Соц. Обеспечения

Сфера деятельности компании:       Образование/Наука

Должность:    Заведеующийлабораторией новых материалов

Обязанности, достижения:   Разработкаматериалов и технологий изготовления протезно-ортопедических изделий

(разработаны технологии изготовления комплектующих протезов с применением

Полиуретана, Полиэфира, Полиамида). Достижения: Разработки приняты в

производство на предприятиях отрасли, 4 авторск. свидет., 4 статьи в

специальных журналах.

             

Период работы:         март1975 – август 1989

Компания:      ХПИ,кафедра Технологии неорганич. веществ

Сфера деятельности компании:       Образование/Наука

Должность:    Ст.Инженер-технолог,МНС, Ст.НС, Ассистент

Обязанности, достижения:   Разработкаи исследования катализаторов окисления аммиака, разработка технологии

изготовления разработанных катализаторов, разработка (Изменение) конструкции

аппарата окисления аммиака под разработанный катализатор, внедрение катализатора

на Северо-донецком НПО "Азот". Достижения: 6 авторских св., 17 статей

в различных журналах, защита кандидатской диссертации, Кандидат технических

наук

О себе

Владею компьютером на уровне опытного пользователя.

Работаю в Microsoft Office (World,PowerPoint, Excel).

Работаю в SolidWorks 3D (Проектирование, моделирование,конструирование, прочностные расчеты, визуализация, оформление чертежей),

Kompass 3D (Проектирование, конструирование, оформление чертежей), знаком с

AutoCAD.

Обработка фотографий (ACDSee, PhotoShop),

Обработка видео (SonyVegas),

Оформление презентаций.

Чертежи и Схемы
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$3/час
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