Образование: высшее, КТН
Период обучения: 1967 – 1973
Вуз: Харьковский политехнический институт
Специальность: Инженер химик технолог
Опыт работы:
Период работы: март2001 – январь 2015
Компания: УкрНИИпротезированияМин.Соцзащиты
Сфера деятельности компании: Образование/Наука
Должность: Научн.сотр., Ст.научн.сотр., по достижении пенсионного возраста - инженер-технолог
1-й кат.
Обязанности, достижения: Разработкаматериалов и технологий изготовления протезно-ортопедических изделий
(разработаны технологии изготовления комплектующих протезов с применением
силикона, ПВХ, полиэфиракрилатов, углепластиков, различных термопластов и
т.п.). Достижения: Разработки приняты в производство на предприятиях отрасли, 8
авторск. свидет., 10 статей в специальных журналах.
Период работы: октябрь1998 – октябрь 2000
Компания: ЗАО НПВП "Магнитоэнергетика"
Сфера деятельности компании: Образование/Наука
Должность: Заведующийлабораторией
Обязанности, достижения: Разработкатехнологии получения магнитной жидкости, используемой для очистки поверхности
воды от прОливов нефтепродуктов. Достижения: Технология разработана,
спроектирована опытно-промышленная установка. (Изготовлена не была т.к. у фирмы
не хватило денег)
Период работы: апрель1996 – март 1998
Компания: АО"Ортопомощь"
Сфера деятельности компании: Производство
Должность: Главныйтехнолог, Руководитель группы гипсовых и модельных работ
Обязанности, достижения: Разработкатехнологии и постановка на производство искусственных стоп из полиуретана.
Достижения: Искусственные стопы для протезов выпускаются серийно.
Период работы: август1989 – январь 1995
Компания: УкраискийНИИпротезирования, Мин. Соц. Обеспечения
Сфера деятельности компании: Образование/Наука
Должность: Заведеующийлабораторией новых материалов
Обязанности, достижения: Разработкаматериалов и технологий изготовления протезно-ортопедических изделий
(разработаны технологии изготовления комплектующих протезов с применением
Полиуретана, Полиэфира, Полиамида). Достижения: Разработки приняты в
производство на предприятиях отрасли, 4 авторск. свидет., 4 статьи в
специальных журналах.
Период работы: март1975 – август 1989
Компания: ХПИ,кафедра Технологии неорганич. веществ
Сфера деятельности компании: Образование/Наука
Должность: Ст.Инженер-технолог,МНС, Ст.НС, Ассистент
Обязанности, достижения: Разработкаи исследования катализаторов окисления аммиака, разработка технологии
изготовления разработанных катализаторов, разработка (Изменение) конструкции
аппарата окисления аммиака под разработанный катализатор, внедрение катализатора
на Северо-донецком НПО "Азот". Достижения: 6 авторских св., 17 статей
в различных журналах, защита кандидатской диссертации, Кандидат технических
наук
О себе
Владею компьютером на уровне опытного пользователя.
Работаю в Microsoft Office (World,PowerPoint, Excel).
Работаю в SolidWorks 3D (Проектирование, моделирование,конструирование, прочностные расчеты, визуализация, оформление чертежей),
Kompass 3D (Проектирование, конструирование, оформление чертежей), знаком с
AutoCAD.
Обработка фотографий (ACDSee, PhotoShop),
Обработка видео (SonyVegas),
Оформление презентаций.