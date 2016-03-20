3D модели и сборки, чертежи, прочностные расчеты, визуализация

Образование: ﻿ ﻿ ﻿﻿высшее, КТН

Период обучения: ﻿ ﻿ ﻿1967 – 1973

Вуз: ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿Харьковский политехнический институт

Специальность: ﻿ ﻿ ﻿Инженер химик технолог

Опыт работы:

Период работы: март2001 – январь 2015

Компания: УкрНИИпротезированияМин.Соцзащиты

Сфера деятельности компании: Образование/Наука

Должность: Научн.сотр., Ст.научн.сотр., по достижении пенсионного возраста - инженер-технолог

1-й кат.

Обязанности, достижения: Разработкаматериалов и технологий изготовления протезно-ортопедических изделий

(разработаны технологии изготовления комплектующих протезов с применением

силикона, ПВХ, полиэфиракрилатов, углепластиков, различных термопластов и

т.п.). Достижения: Разработки приняты в производство на предприятиях отрасли, 8

авторск. свидет., 10 статей в специальных журналах.

Период работы: октябрь1998 – октябрь 2000

Компания: ЗАО НПВП "Магнитоэнергетика"

Сфера деятельности компании: Образование/Наука

Должность: Заведующийлабораторией

Обязанности, достижения: Разработкатехнологии получения магнитной жидкости, используемой для очистки поверхности

воды от прОливов нефтепродуктов. Достижения: Технология разработана,

спроектирована опытно-промышленная установка. (Изготовлена не была т.к. у фирмы

не хватило денег)

Период работы: апрель1996 – март 1998

Компания: АО"Ортопомощь"

Сфера деятельности компании: Производство

Должность: Главныйтехнолог, Руководитель группы гипсовых и модельных работ

Обязанности, достижения: Разработкатехнологии и постановка на производство искусственных стоп из полиуретана.

Достижения: Искусственные стопы для протезов выпускаются серийно.

Период работы: август1989 – январь 1995

Компания: УкраискийНИИпротезирования, Мин. Соц. Обеспечения

Сфера деятельности компании: Образование/Наука

Должность: Заведеующийлабораторией новых материалов

Обязанности, достижения: Разработкаматериалов и технологий изготовления протезно-ортопедических изделий

(разработаны технологии изготовления комплектующих протезов с применением

Полиуретана, Полиэфира, Полиамида). Достижения: Разработки приняты в

производство на предприятиях отрасли, 4 авторск. свидет., 4 статьи в

специальных журналах.

Период работы: март1975 – август 1989

Компания: ХПИ,кафедра Технологии неорганич. веществ

Сфера деятельности компании: Образование/Наука

Должность: Ст.Инженер-технолог,МНС, Ст.НС, Ассистент

Обязанности, достижения: Разработкаи исследования катализаторов окисления аммиака, разработка технологии

изготовления разработанных катализаторов, разработка (Изменение) конструкции

аппарата окисления аммиака под разработанный катализатор, внедрение катализатора

на Северо-донецком НПО "Азот". Достижения: 6 авторских св., 17 статей

в различных журналах, защита кандидатской диссертации, Кандидат технических

наук

О себе

Владею компьютером на уровне опытного пользователя.

Работаю в Microsoft Office (World,PowerPoint, Excel).

Работаю в SolidWorks 3D (Проектирование, моделирование,конструирование, прочностные расчеты, визуализация, оформление чертежей),

Kompass 3D (Проектирование, конструирование, оформление чертежей), знаком с

AutoCAD.

Обработка фотографий (ACDSee, PhotoShop),

Обработка видео (SonyVegas),

Оформление презентаций.