Alexander-slav

Front-end разработчик

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3,

JS и его производные (JQuery, PhantomJs, Angular и т.д.)

Большой опыт создания функционала, плагинов и модулей на JS

Адаптация / внедрение плагинов.

Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

SEO-верстка.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся — будьте уверены — сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую: