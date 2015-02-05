Alexander-slav

Front-end разработчик
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3,
- JS и его производные (JQuery, PhantomJs, Angular и т.д.)
- Большой опыт создания функционала, плагинов и модулей на JS
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- SEO-верстка.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся — будьте уверены — сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Постоянный контакт (20 часов/сутки).
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту — 100%.