Alexander-slav

Александр Alexander-slav

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Front-end разработчик

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3,
  • JS и его производные (JQuery, PhantomJs, Angular и т.д.)
  • Большой опыт создания функционала, плагинов и модулей на JS
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся — будьте уверены — сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Постоянный контакт (20 часов/сутки).
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту — 100%.