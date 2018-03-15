Юрист

Составляю исковые заявления, административные исковые заявления, заявления (АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ), апелляционные/кассационные жалобы, жалобы на постановление суда в рамках КоАП РФ. Работаю с организациями и гражданами, любые споры и категории дел. Имеется обширный опыт.

P.S. Для заказчика: получая тот или иной документ, имеющий юридическое значение - незамедлительно обращайтесь к юристу! В случае пропуска процессуального срока на подачу/обжалование какого-либо документа/нормативного/ненормативного акта вы рискуете лишиться права на обращение в суд за защитой!