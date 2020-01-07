Alexandr_Fed

Привет всем! Меня зовут Александр!

Здравствуйте! Меня зовут Александр Федорович, я специалист по интернет-маркетингу. Я выполнил (более 150) SMM-проектов с хорошим органическим трафиком.

Ссылка на мое портфолио: https://drive.google.com/open?id=1YlROGRh2uR48HdIRD3o1SyoPM_6dxuQE

ПОЧЕМУ Я:

1. 2 года опыта

2. 150+ завершенных проектов

3. Эксперт в SEO | SMM | Трафик | Таргетинг | Настройка рекламы

Я предоставляю:

1.100% открытая и честная работа

2. Всестороннее продвижение ваших страниц

3. Настройка рекламы

4. свинцовое поколение

5. Увеличение продаж

6. Сценарии менеджеров по продажам