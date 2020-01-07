Alexandr_Fed

Привет всем! Меня зовут Александр!
Здравствуйте! Меня зовут Александр Федорович, я специалист по интернет-маркетингу. Я выполнил (более 150) SMM-проектов с хорошим органическим трафиком.
Ссылка на мое портфолио: https://drive.google.com/open?id=1YlROGRh2uR48HdIRD3o1SyoPM_6dxuQE
ПОЧЕМУ Я:
1. 2 года опыта
2. 150+ завершенных проектов
3. Эксперт в SEO | SMM | Трафик | Таргетинг | Настройка рекламы
Я предоставляю:
1.100% открытая и честная работа
2. Всестороннее продвижение ваших страниц
3. Настройка рекламы
4. свинцовое поколение
5. Увеличение продаж
6. Сценарии менеджеров по продажам