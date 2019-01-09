Alexandra_RSYA

контекстная реклама Рекламной Сети Яндекс

Меня зовут Александра.

Я начинающий специалист в интернет - рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Что я могу сделать для эффективности вашей рекламы!

Проработаю Метрику и цели метрики для вашего сайта!

Подберу самые горячие ключи!

Создам Релевантные Заголовки!

Напишу Уникальные Тексты!

Пропишу быстрые ссылки с описанием!

Усилю картинки!

Поставлю нужные галочки там, где они не обходимы!

И результат будет не избежным!

Две недели бесплатной оптимизации кампании!