Alexandra_RSYA

Александра Спивак Alexandra_RSYA

 
39 летРоссия/Инта
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
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Меня зовут Александра.

Я начинающий специалист в интернет - рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Что я могу сделать для эффективности вашей рекламы!

Проработаю Метрику и цели метрики для вашего сайта!

Подберу самые горячие ключи! 

Создам Релевантные Заголовки! 

Напишу Уникальные Тексты! 

Пропишу быстрые ссылки с описанием! 

Усилю картинки! 

Поставлю нужные галочки там, где они не обходимы! 

И результат будет не избежным! 

Две недели бесплатной оптимизации кампании! 