Здравствуйте, не заинтересовал данный заказ:? Нужен программист с опытом написания парсеров и ботов под букмекерские конторы. Реализацию проставления ставок нужно сделать по средству программы по типу Fingerprint(реализация с 0 на основе Chromium). Проект большой так как ...