Ищем программиста с опытом написания парсеров и ботов под букмекерские конторы. Первая задача(можно назвать ее тестовой): имеется парсинг 1хбет, чтобы парсить необходимую информацию приходится заходить на страницу каждого матча и сейчас при большой нагрузки программа начинает виснуть, ...
Александр Ожгибесов AlexozhAlexozh
- Веб-программирование17 заявокЗакрыт2 года назад
- $2500
Здравствуйте, не заинтересовал данный заказ:? Нужен программист с опытом написания парсеров и ботов под букмекерские конторы. Реализацию проставления ставок нужно сделать по средству программы по типу Fingerprint(реализация с 0 на основе Chromium). Проект большой так как ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $2500
Здравствуйте, не заинтересовал данный заказ:? Нужен программист с опытом написания парсеров и ботов под букмекерские конторы. Реализацию проставления ставок нужно сделать по средству программы по типу Fingerprint(реализация с 0 на основе Chromium). Проект большой так как ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $2500
Нужен программист с опытом написания парсеров и ботов под букмекерские конторы. Реализацию проставления ставок нужно сделать по средству программы по типу Fingerprint(реализация с 0 на основе Chromium). Проект большой так как пишется под множество различных ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт2 года назад