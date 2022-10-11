Alexsey_Lancer

Доброго времени, суток. Выпускник Кубанского государственного технологического университета по специальности "Стандартизация и метрология". Опыт по написанию студенческих работ различных направлений более 6 лет. Имеется два диплома с отличием

В настоящее время работаю метрологом в региональном центре стандартизации и метрологии.

Личностные качества: умение адаптироваться под меняющиеся стандарты, усидчивость, аккуратность, аналитический склад ума, работа в команде, не боюсь трудностей, быстрое принятие решений, уверенный пользователь ПК, пакета Microsoft office.

Буду рад, поучаствовать в написании ваших работ!