ФИО: Кюршунов Алексей Сергеевич

Возраст: 29 лет.

Образование: высшее педагогическое - Карельский Государственный Педагогический Университет (КГПУ), специальность - учитель информатики и физики.

В настоящий момент являюсь старшим преподавателем по кафедре информатики КГПУ.

2001-2004гг. аспирантура по кафедре информатики.

2004г. ассистент по кафедре информатики.

2000-2003гг. ассистент по кафедре теоретической физики и методики преподавания физики (ТФиМПФ), ассистент по кафедре информатики, аспирант кафедры информатики.

2000-2001гг. ассистент по кафедре ТФиМПФ КГПУ.

1999-2000гг. Инженер, системный администратор в Лицее №40 г. Петрозаводск, ассистент по кафедре ТФиМПФ КГПУ.

Обладаю знаниями и навыками работы:

* архитектура ЭВМ (IBM совместимых компьютеров).

* программное обеспечение (установка, настройка и эксплуатация): операционные системы (семейство Windows, FreeBSD, некоторые из Linux), системные утилиты, офисные пакеты (MS Office, OpenOffice), и т.п.

* HTML, DHTML, JavaScript

* Java (J2SE, JWSDP, J2ME)

* Macromedia Flash

* mySQL

* PHP

* компьютерное моделирование.

Место проживания - г. Петрозаводск.

Дополнительная информация:

Являлся участником и руководителем научных проектов в сфере создания систем дистанционного обучения и сетевой поддержки традиционного обучения. В том числе и международного проекта (http://outdoorphysics.educ.umu.se) в котом я принимаю участие в качестве web-мастера и разработчика компьютерных моделей.

Имею научные публикации - http://aks.dem.ru/resources.htm

http://aks.dem.ru – страница использовавшаяся для отчётов по грантам и аспирантуре.

Страница содержит примеры некоторых работ.