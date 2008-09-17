ФИО: Кюршунов Алексей Сергеевич
Возраст: 29 лет.
Образование: высшее педагогическое - Карельский Государственный Педагогический Университет (КГПУ), специальность - учитель информатики и физики.
В настоящий момент являюсь старшим преподавателем по кафедре информатики КГПУ.
2001-2004гг. аспирантура по кафедре информатики.
2004г. ассистент по кафедре информатики.
2000-2003гг. ассистент по кафедре теоретической физики и методики преподавания физики (ТФиМПФ), ассистент по кафедре информатики, аспирант кафедры информатики.
2000-2001гг. ассистент по кафедре ТФиМПФ КГПУ.
1999-2000гг. Инженер, системный администратор в Лицее №40 г. Петрозаводск, ассистент по кафедре ТФиМПФ КГПУ.
Обладаю знаниями и навыками работы:
* архитектура ЭВМ (IBM совместимых компьютеров).
* программное обеспечение (установка, настройка и эксплуатация): операционные системы (семейство Windows, FreeBSD, некоторые из Linux), системные утилиты, офисные пакеты (MS Office, OpenOffice), и т.п.
* HTML, DHTML, JavaScript
* Java (J2SE, JWSDP, J2ME)
* Macromedia Flash
* mySQL
* PHP
* компьютерное моделирование.
Место проживания - г. Петрозаводск.
Дополнительная информация:
Являлся участником и руководителем научных проектов в сфере создания систем дистанционного обучения и сетевой поддержки традиционного обучения. В том числе и международного проекта (http://outdoorphysics.educ.umu.se) в котом я принимаю участие в качестве web-мастера и разработчика компьютерных моделей.
Имею научные публикации - http://aks.dem.ru/resources.htm
http://aks.dem.ru – страница использовавшаяся для отчётов по грантам и аспирантуре.
Страница содержит примеры некоторых работ.