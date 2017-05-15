Образование:
2014г - Тверской государственный университет Физико-технический факультет Бакалавр радиофизики.
2016 - Тверской государственный технический университет Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (магистратура).
Военная служба:
04.12.2017 - Учебный центр ВМФ России г. Кронштадт Должность: командир отделения
15.05.2017 - Гвардейский Ордена Нахимова ракетный крейсер “Москва” г. Севастополь Должность: штурман, рулевой надводных кораблей
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