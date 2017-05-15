Aliman

Али Aliman

 
31 годРоссия/Тверь
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Образование:

2014г - Тверской государственный университет Физико-технический факультет  Бакалавр радиофизики. 

2016 - Тверской государственный технический университет Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической  технологии, нефтехимии и биотехнологии (магистратура).

Военная служба:

04.12.2017 -  Учебный центр ВМФ России г. Кронштадт Должность: командир отделения

15.05.2017 - Гвардейский Ордена Нахимова ракетный крейсер “Москва” г. Севастополь Должность: штурман, рулевой надводных кораблей 