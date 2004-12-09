Алимов Дмитрий Борисович

Адрес: г. Саратов

ОБРАЗОВАНИЕ

1. СГУ им. Чернышевского, ФГСН, национальная экономика, 6 курс, з/о

2. Высшее образование 1997-2001 г.г.

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского

Механико - математический факультет

Специальность: прикладная математика

Специализация: мат физика и вычислительная математика

ОПЫТ РАБОТЫ:

07.03 - н.в. - руководитель отдела ЛВС в ОАО "КБ Электроприбор".

06.02 - 07.03. - гипермаркет сети Эльдорадо (Наб. Косм.) (торговля бытовой техникой), программист / системный администратор

11.00- 07.03. - ОАО "СЭЗ им. С. Орджоникидзе" (системы воздушной навигации), программист БД/ системный администратор

06.99-11.00 г.г - ПО "Корпус" (пр-во гироскопов и др. систем для авиакосмического комплекса), программист (прикладное программирование)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

В настоящее время занимаюсь администрированием ЛВС, настройкой безопасности сети, управлением службой поддержки HELP DESK в ОАО "КБ Электроприбор", внедрением и администрированием системы поддержки жизненного цикла изделия PDM STEP SUITE разработки "НИЦ - CALS", г. Москва.

Разработка программы: "Учет нерабочего времени продавцов Эльдорадо",

Программирование на Delphi 5-6 под Paradox, dbase, VB под SQL SERVER 2000

Готовые проекты по автоматизации: "Автоматизированная система расчета

подетальных и сводных норм расхода материалов при технологической подготовке гальванического производства" (ОАО "СЭЗ им. С. Орджоникидзе").

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Опыт программирования: PHP 4, MySQL, VB, SQL, HTML, JavaScript

Опыт работы: MS Windows 98-2000, MS Office 97-XP.

Администрирование MS ISA, Exchange 2000.

Администрирования сети на 98,NT-XP под управлением серверов на базе Win NT-2003 SERVER.

Отличное знание "железа", сет. обор. 3COM.

Web: www.sgmbs.ru, www.chernishevsky.ru, www.surewins.ru

Знаком с Lotus Domino.

Работал с SAP/R3.

Установка и настройка системы "Клиент Банк".

Опыт по обслуживанию мини-атс, копиров, HP Digital Sender

Знание технического английского.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Наличие водительских прав категории B, стаж 5 лет, л/а.

2. Увлечения: компьютеры, мобильная связь, Internet - технологии, кино, музыка, автомобили.

3. Личные и профессиональные качества: целеустремленность, умение работать в коллективе и самостоятельно, быстрая обучаемость, коммуникабельность.