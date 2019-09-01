AlinaMaks0495

Здравствуйте!) Меня зовут Алина
Я - интернет-маркетолог. В маркетинге я уже 3 года.
Помогаю собственникам бизнеса или компаниям увеличивать обороты и доходы своих компаний за счет внедрения инструментов маркетинга, а именно:
- Создание Landing Page (нет использования шаблонов как у многих, только индивидуальная концепция)
- Мультилендинги, квиз-сайты, лид-магниты
- Настройка контекстной рекламы в Яндекс.Директ или GoogleAdwords
- Настройка рекламы в РСЯ или КМС
- Полноценное SMM или только отдельная настройка таргетированной рекламы (работаю с vk, fb, inst.)
- При работе с контекстной рекламой обязательно пользуюсь гиперсегментацией (лучшая оптимизация запроса по ключевикам на сайте)
- Настраиваю сквозную аналитику (нет дополнительной платы за сторонние сервисы)