AlinaMaks0495

Маркетолог

Здравствуйте!) Меня зовут Алина

Я - интернет-маркетолог. В маркетинге я уже 3 года.

Помогаю собственникам бизнеса или компаниям увеличивать обороты и доходы своих компаний за счет внедрения инструментов маркетинга, а именно:

- Создание Landing Page (нет использования шаблонов как у многих, только индивидуальная концепция)

- Мультилендинги, квиз-сайты, лид-магниты

- Настройка контекстной рекламы в Яндекс.Директ или GoogleAdwords

- Настройка рекламы в РСЯ или КМС

- Полноценное SMM или только отдельная настройка таргетированной рекламы (работаю с vk, fb, inst.)

- При работе с контекстной рекламой обязательно пользуюсь гиперсегментацией (лучшая оптимизация запроса по ключевикам на сайте)

- Настраиваю сквозную аналитику (нет дополнительной платы за сторонние сервисы)