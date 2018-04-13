Alina_Nik_1994

Графический дизайнер

Личная информация

Имя: Алина Никитина

Телефон / Skype: 096-991-05-42 / rosalie1368

E-mail: [email protected]

Дата рождения: 6 марта 1994 г.

График работы: полный рабочий день/удаленная работа

Цель: Графический дизайнер

Навыки

· Отличное знание Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash, Adobe InDesign, Corel Draw;

· Базовый уровень HTML5 и CSS3;

· CMS WordPress;

· Создание видео с использованием AdobePremiere Pro и Adobe After Effects;

· Разработка фирменного стиля, создание печатного журнала, создание сайта на CMS

WordPress.

Образование

· 2001 - 2012 Средняя школа, Россия, Вязники.

Дополнительное образование

· 2003 - 2010 курсы английского языка, школа иностранных языков, Вязники;

· Компьютерная академия «ШАГ», кафедра компьютерной графики и дизайна, дата начала:

Май 2015 года, дата завершения обучения: ноябрь 2017 года.

Опыт работы

Март 2016 - Август 2016 Интернет-магазин «Cosmetics-city», Харьков; Должность - Графический дизайнер.

Языки

Английский - средний, русский - свободно.

Личные качества

Ответственность, коммуникабельность, пунктуальность, самосовершенствование, устойчивость к стрессу. Желание получить опыт и новые навыки в реальных проектах.

Интересы

Исторический средневековый бой, история, чтение, пение.

Портфолио: https://drive.google.com/open?id=0B6tpsAt5k5DQbWJrSzYyQ1dad2s