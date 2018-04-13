Alina_Nik_1994

Личная информация
Имя: Алина Никитина
Телефон / Skype: 096-991-05-42 / rosalie1368
E-mail: [email protected]
Дата рождения: 6 марта 1994 г.
График работы: полный рабочий день/удаленная работа
Цель: Графический дизайнер
Навыки
· Отличное знание Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash, Adobe InDesign, Corel Draw;
· Базовый уровень HTML5 и CSS3;
· CMS WordPress;
· Создание видео с использованием AdobePremiere Pro и Adobe After Effects;
· Разработка фирменного стиля, создание печатного журнала, создание сайта на CMS
WordPress.
Образование
· 2001 - 2012 Средняя школа, Россия, Вязники.
Дополнительное образование
· 2003 - 2010 курсы английского языка, школа иностранных языков, Вязники;
· Компьютерная академия «ШАГ», кафедра компьютерной графики и дизайна, дата начала:
Май 2015 года, дата завершения обучения: ноябрь 2017 года.
Опыт работы
Март 2016 - Август 2016 Интернет-магазин «Cosmetics-city», Харьков; Должность - Графический дизайнер.
Языки
Английский - средний, русский - свободно.
Личные качества
Ответственность, коммуникабельность, пунктуальность, самосовершенствование, устойчивость к стрессу. Желание получить опыт и новые навыки в реальных проектах.
Интересы
Исторический средневековый бой, история, чтение, пение.
Портфолио: https://drive.google.com/open?id=0B6tpsAt5k5DQbWJrSzYyQ1dad2s