Неплохой рерайтер
Есть опыт работы рерайтером, в особенности в описании кинофильмов, но могу работать и на другие темы. Работаю быстро, качественно, никогда не опаздываю со сдачей заказа, грамотна.
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Отзывы заказчиков
$32
10 баллов
10 лет назад
Спасибо Елене за прекрасную работу. Очень интересные отзывы. Все грамотно и складно написано
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, дает интересные задания, сразу же проверяет и оплачивает, с огромным удовольствием сотрудничаю и надеюсь сотрудничать в дальнейшем.