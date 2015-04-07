Alisa1976

Елена Желковская Alisa1976

 
48 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Неплохой рерайтер

Есть опыт работы рерайтером, в особенности в описании кинофильмов, но могу работать и на другие темы. Работаю быстро, качественно, никогда не опаздываю со сдачей заказа, грамотна.

Отзывы заказчиков

ruda_mak
Илона 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$32
10 баллов
10 лет назад
Написание отзывов на сайтах отзывов
Спасибо Елене за прекрасную работу. Очень интересные отзывы. Все грамотно и складно написано
Прекрасный заказчик, дает интересные задания, сразу же проверяет и оплачивает, с огромным удовольствием сотрудничаю и надеюсь сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв