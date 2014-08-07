Alisa1991

Алиса Гусакова Alisa1991

 
32 годаУкраина/Симферополь
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Юридические консультации

Образование:

2009-2013 КЮИ НЮУ им. Ярослава Мудрого (бакалавр);

2013-2014 НЮУ им. Ярослава Мудрого, хозяйственно-правовой факультет (магистр).

Компетенция:

— Разработка, составление, юридическая экспертиза договоров;

— Консультирование по правовым вопросам;

— Регистрация, ликвидация и реорганизация юридических лиц;

— Подготовка учредительных документов, внесение изменений;

— Оформление и сопровождение трудовых правоотношений;

— Претензионная и исковая работа.

Знание языков: русский, украинский (свободно)

Юридические услуги
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