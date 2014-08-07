Юридические консультации
Образование:
2009-2013 КЮИ НЮУ им. Ярослава Мудрого (бакалавр);
2013-2014 НЮУ им. Ярослава Мудрого, хозяйственно-правовой факультет (магистр).
Компетенция:
— Разработка, составление, юридическая экспертиза договоров;
— Консультирование по правовым вопросам;
— Регистрация, ликвидация и реорганизация юридических лиц;
— Подготовка учредительных документов, внесение изменений;
— Оформление и сопровождение трудовых правоотношений;
— Претензионная и исковая работа.
Знание языков: русский, украинский (свободно)
Юридические услуги
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