Web-мастер (верстальщик + веб дизайнер)

Я - Алиса - частный мастер по разработке сайтов, создам для вас сайт лучшего качества.

Мои навыки:

✅ HTML, CSS (SASS), JavaScript (JQuery), Gulp, верстаю по БЭМ, основы PHP

✅ Работаю с такими CMS как: Wordpress, OpenCart. (в основном), разобраться в других не проблема. Есть опыт в Tilda.

✅ Создание дизайна в Figma

✅ Создание курсов в LMS Moodle

✅ Основы SEO, копирайтинга

Сайты под ключ любого типа:

✅ Landing-page

✅ Сайт-визитка

✅ Корпоративный сайт

✅ Интернет-магазин

⏰ Срок разработки: от 5 дней ⏰

✨Цена: от 5 000 руб.*✨

*Беру небольшую предоплату по договоренности.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

 ЗАПОЛНЯЕТЕ БРИФ (Коротко рассказываете о Вашей деятельности)

 Продумываю и отрисовываю дизайн. (в Figma, несколько вариантов)

Согласовываю с Вами дизайн

 Верстаю и программирую

 Наполняем сайт информацией (обращаемся к копирайтеру)

 При необходимости сажаю сайт на CMS

 Садим готовый сайт на хостинг и привязываем домен.

При необходимости обращаемся к специалисту по SEO (*доп услуга)

Вы получаете готовый сайт под ключ, который выполняет свою функцию!