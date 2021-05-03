Я - Алиса - частный мастер по разработке сайтов, создам для вас сайт лучшего качества.
Мои навыки:
✅ HTML, CSS (SASS), JavaScript (JQuery), Gulp, верстаю по БЭМ, основы PHP
✅ Работаю с такими CMS как: Wordpress, OpenCart. (в основном), разобраться в других не проблема. Есть опыт в Tilda.
✅ Создание дизайна в Figma
✅ Создание курсов в LMS Moodle
✅ Основы SEO, копирайтинга
Сайты под ключ любого типа:
✅ Landing-page
✅ Сайт-визитка
✅ Корпоративный сайт
✅ Интернет-магазин
⏰ Срок разработки: от 5 дней ⏰
✨Цена: от 5 000 руб.*✨
*Беру небольшую предоплату по договоренности.
ПОРЯДОК РАБОТЫ
ЗАПОЛНЯЕТЕ БРИФ (Коротко рассказываете о Вашей деятельности)
Продумываю и отрисовываю дизайн. (в Figma, несколько вариантов)
Согласовываю с Вами дизайн
Верстаю и программирую
Наполняем сайт информацией (обращаемся к копирайтеру)
При необходимости сажаю сайт на CMS
Садим готовый сайт на хостинг и привязываем домен.
При необходимости обращаемся к специалисту по SEO (*доп услуга)
Вы получаете готовый сайт под ключ, который выполняет свою функцию!