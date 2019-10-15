UX/UI дизайнер

Меня зовут Алеся. Я занимаюсь UX/UI дизайном. Работаю в Figma. Сроки указываю примерные, не учитывая скорости обратной связи, внесения изменений и прочих нюансов с вашей стороны. Работаю по предоплате 30%. Выявляю потребность заказчика на основании ТЗ, если этого не достаточно, заказчик заполняет бриф. В соответствии с заявленным ТЗ и брифом составляется прототип сайта. На этом этапе утверждается логика интерфейса, расположение блоков и их последовательность. Срок разработки прототипа зависит от сложности проекта. После утверждения прототипа сайта, я приступаю к разработке рабочего варианта. После сдачи первого варианта работы я принимаю правки. После утверждения рабочего варианта оплачиваете оставшуюся сумму, после чего получаете свой макет. В период выполнения заказа всегда нахожусь на связи.

https://www.behance.net/alisiyapoluhina