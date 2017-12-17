Alison_ol

Алиса Alison_ol

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
SMM / PPC специалист

В инет-маркетинге 9 лет. Большой опыт работы в e-commerce проектах, fashion-сегменте и HoReCa.

SMM:

  • составление контент-плана
  • копирайтинг
  • таргетированная реклама / ретаргет
  • массфоловинг / масслайкинг
  • сотрудничество с лидерами мнений
  • проведение активностей (конкурсы, розыгрыши)
PPC:
  • ремаркетинг
  • настройка поисковой рекламы
  • настройка рекламы в КМС
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

artbyk
Артем 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Проведение конкурса в группе Фейсбук
Спасибо большое Алисе за помощь в настройке конкурса,и за терпение,так как пришлось мне очень все подробно обьяснять!
Ответственный и вовлеченный в процесс заказчик) Оперативно отвечал на все возникшие вопросы. Лучшие рекомендации. Благодарю за сотрудничество.
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