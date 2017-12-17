SMM / PPC специалист
В инет-маркетинге 9 лет. Большой опыт работы в e-commerce проектах, fashion-сегменте и HoReCa.
SMM:
- составление контент-плана
- копирайтинг
- таргетированная реклама / ретаргет
- массфоловинг / масслайкинг
- сотрудничество с лидерами мнений
- проведение активностей (конкурсы, розыгрыши)
- ремаркетинг
- настройка поисковой рекламы
- настройка рекламы в КМС
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 лет назад
Спасибо большое Алисе за помощь в настройке конкурса,и за терпение,так как пришлось мне очень все подробно обьяснять!
Ответный отзыв
Ответственный и вовлеченный в процесс заказчик) Оперативно отвечал на все возникшие вопросы. Лучшие рекомендации. Благодарю за сотрудничество.