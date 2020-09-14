Здравствуйте,дорогие друзья)))))
Здравствуйте ,меня зовут Александр ,мне 19 лет и я начинающий фрилансер. Я родился в Украине, в городе Киев но в данный момент живу в Италии, Милане. Закончил среднюю школу в Украине, в 15 лет переехал в Милан вместе с родителями. Здесь я закончил лингвистический лицей с уклоном на Английский, Французский и Немецкий языки. На данный момент учусь в университете, на филологическом факультете.
Говорю на 6-и языках.
Знание языков:
Украинский - родной язык.
Русский - родной язык.
Английский - C1(полная автономия)
Итальянский - C1
Французский - C1
Немецкий - A1(немецкий я особо не учил так как он мне не по душе.)