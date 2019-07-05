Адвокат штата Нью Йорк (и РФ) по Интеллектуальной Собственности и Кибербезопасности

Юрист с Международным опытом работы в сферах Лицензирования, Интеллектуальной Собственности и Интернет Права.

В настоящий момент проживаю и работаю в США, есть адвокатская лицензия штата Нью Йорк.

Любые услуги в сферах:

- Интеллектуальной Собственности (подготовка договоров, лицензий, регистрация прав на товарные знаки, авторские права, подготовка пакета документов для подачи в суд на нарушителей прав на результаты интеллектуальной деятельности);

- Интернет Права (подготовка Terms and Conditions, Privacy Policies, End User License Agreements, Website/Mobile App Development Agreements для ваших вебсайтов, мобильных приложений, обеспечение соответствия ваших вебсайтов и приложений требованиям GDPR и DMCA);

- Музыкального Права (передача прав на музыкальные произведения, фиксация участия третьих лиц в произведении, помощь в монетизации ваших произведений, регистрация ваших произведений с различными Performance Rights Organizations);

- Лицензионной Деятельности (подготовка документов как со стороны Лицензиата, так и со стороны Лицензиара, согласование ваших имеющихся Лицензионных Договоров с международными требованиями и нормами);

- Другое (подготовка NDA, договоров на оказание услуг, выполнение работ, подготовка договоров по разработке дизайна лого, обеспечение передачи вам всех инеллектуальных прав по договору (Work-For-Hire), регистрация вашего бизнеса в любом штате США, открытие счетов и подготовка пакетов документов для начала деятельности)