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Высшее образование: Кафедра "Информационные системы в экономике" специализация "Информационные технологии" в СПбГИЭУ
Работа: инженер ПТС ВЭС ОАО "Ленэнерго", техник-программист ООО "В-Интернет"
Опыт работы web-дизайнером: 5 лет
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Календарь РЭС 2014 г.171 просмотр
- Юнисервис 2015 г.185 просмотров
- РегионЭнергоСервис 2014 г.183 просмотра
- Платан 2014 г.180 просмотров
- Управление эстики и рекламы 2014 г.190 просмотров
- Рица-тур 2014 г.171 просмотр
- Pieсe of life 2013 г.182 просмотра
- Календарь РЭС 2012 г.176 просмотров
- Информационный портал 2011 г.194 просмотра
- Ремонтно-строительная фирма М2 2011 г.233 просмотра
- Турагентство Ксения-тур 2011 г.183 просмотра
- Агентство недвижимости Вектор 2011 г.167 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
18 лет назад
Сделан информационный сайт о Франции. Приятный и стильный дизайн. Все сделано намного быстрее оговоренного срока. Спасибо!
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика