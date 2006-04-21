Alt-Shift

Анастасия Alt-Shift

 
38 летРоссия/Выборг
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Alt-Shift

Высшее образование: Кафедра "Информационные системы в экономике" специализация "Информационные технологии" в СПбГИЭУ

Работа: инженер ПТС ВЭС ОАО "Ленэнерго", техник-программист ООО "В-Интернет"

Опыт работы web-дизайнером: 5 лет

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patriot
Россия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$20
10 баллов
18 лет назад
Специальное предложение для начинающих дизайнеров!
Сделан информационный сайт о Франции. Приятный и стильный дизайн. Все сделано намного быстрее оговоренного срока. Спасибо!
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