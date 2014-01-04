Amatory2020

Учусь в АГПА на факультете иностранных языком. Свободно владею английским языком, немецкий и испанский-средний уровень владения.

Работала переводчиком на ОИ и ПИ в Сочи в период с 4.01.2014 по 19.03.2014, помогала сотрудникам полиции преодолеть языковой барьер в общении с иностранцами, а так же помогала иностранцам в решении проблем.

В период с 9.01.2014 по 9.10.2014 работала переводчиком на заводе хим.оборудования в Армавире, вела переписку с партнерами из стран ЕС, предлагала автомобильные/вагонные весы.

Имеется опыт переводов текстов 3 года