На ошибках мы можем расти

https://vk.com/leo8743 - Vk

https://vk.com/develosh - Моя группа Дизайна

https://www.instagram.com/nik_peep/ - Instagram

Привет!

Меня зовут Морозов Леонид, я - юный дизайнер. Увлекаюсь столь интересным делом уже год.

Буду рад принять первые заказы!

Сделаю для вас:

- Визитка

- Баннер

- Аватарка

- Открытка

- Чек-лист

- Превьюшку

- ...

_____________________________________________________________________________________________________

Hello!

My name is Leonid Morozov, I am a young designer. I am fond of such an interesting business for a year.

I will be glad to accept the first orders!

I do for you:

- Business card

- Banner

- Avatar

- Postcard

- Check list

- Preview

- ...