- Личный успешный опыт полученный методом проб и ошибок - Работа как в Вконтакте так и в Facebook - Фиксированная ставка в 20%, отсутствие абонентской
Создание сообществ и размещение Вашей компании в социальных сетях под ключ
- 3 доминирующие площадки на выбор
- Уникальный дизайн
- 500 подписчиков в каждой сети
- 5 постов
- Наполнение фотоальбомов (до 20 фото)
- Конверсионный дизайн
- Ежедневно 3 поста во время наибольшего онлайна
- Минимум - 500 участниковпо критериям потенциального клиента
- Проведение конкурсов по актуальным и действующим механикам
- Создание обсуждений (до 3 в месяц) и стимулирование общения внутри группы
- Ответы на вопросы и удаление спама
- Подробный отчет по форме заявлено/выполнено
- Конверсионный дизайн
- Ежедневно 3 поста во время наибольшего онлайна
- Минимум - 700 участниковпо критериям потенциального клиента
- Проведение конкурсов по актуальным и действующим механикам
- Создание обсуждений (до 5 в месяц) и стимулирование общения внутри группы
- Ответы на вопросы и удаление спама
- Подробный отчет по форме заявлено/выполнено
Действие аккаунта приостановлено!