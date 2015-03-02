Amir9349

Амир Amir9349

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
- Личный успешный опыт полученный методом проб и ошибок - Работа как в Вконтакте так и в Facebook - Фиксированная ставка в 20%, отсутствие абонентской

Создание сообществ и размещение Вашей компании в социальных сетях под ключ

  • 3 доминирующие площадки на выбор
  • Уникальный дизайн
  • 500 подписчиков в каждой сети
  • 5 постов
  • Наполнение фотоальбомов (до 20 фото)
Для небольших и молодых проектов
  • Конверсионный дизайн
  • Ежедневно 3 поста во время наибольшего онлайна
  • Минимум - 500 участниковпо критериям потенциального клиента
  • Проведение конкурсов по актуальным и действующим механикам
  • Создание обсуждений (до 3 в месяц) и стимулирование общения внутри группы
  • Ответы на вопросы и удаление спама
  • Подробный отчет по форме заявлено/выполнено
Для рентабельных интернет магазинов и самодостаточных оффлайн компаний
  • Конверсионный дизайн
  • Ежедневно 3 поста во время наибольшего онлайна
  • Минимум - 700 участниковпо критериям потенциального клиента
  • Проведение конкурсов по актуальным и действующим механикам
  • Создание обсуждений (до 5 в месяц) и стимулирование общения внутри группы
  • Ответы на вопросы и удаление спама
  • Подробный отчет по форме заявлено/выполнено