- Личный успешный опыт полученный методом проб и ошибок - Работа как в Вконтакте так и в Facebook - Фиксированная ставка в 20%, отсутствие абонентской

Создание сообществ и размещение Вашей компании в социальных сетях под ключ

3 доминирующие площадки на выбор

Уникальный дизайн

500 подписчиков в каждой сети

5 постов

Наполнение фотоальбомов (до 20 фото)

Конверсионный дизайн

Ежедневно 3 поста во время наибольшего онлайна

Минимум - 500 участниковпо критериям потенциального клиента

Проведение конкурсов по актуальным и действующим механикам

Создание обсуждений (до 3 в месяц) и стимулирование общения внутри группы

Ответы на вопросы и удаление спама

Подробный отчет по форме заявлено/выполнено

Конверсионный дизайн

Ежедневно 3 поста во время наибольшего онлайна

Минимум - 700 участниковпо критериям потенциального клиента

Проведение конкурсов по актуальным и действующим механикам

Создание обсуждений (до 5 в месяц) и стимулирование общения внутри группы

Ответы на вопросы и удаление спама

Подробный отчет по форме заявлено/выполнено

Для небольших и молодых проектовДля рентабельных интернет магазинов и самодостаточных оффлайн компаний