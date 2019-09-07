AmirRaisFree24

Амир Раис AmirRaisFree24

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Здравствуйте , меня зовут Амир Раис , я Программист/Иногда работаю в Фрилансе . Есть опыт работы в различных компаниях (Системный Администратор)

Здравствуйте , меня зовут Амир Раис , я Программист/Иногда работаю в Фрилансе . Есть опыт работы в различных компаниях (Системный Администратор) , в ТОО Ломбард , Крупном Супермаркете , И Проекту  По Разработке игр , с радостью возьмем ваш заказ . 

Почему именно у меня ?

- Зачем переплачивать работу в 2 раза ? а то и в 3 раза ? мы делаем всю работу в разы дешевле 

- Качественная Работа 

- Берем Почти Любую работу !

- Мой Вконтакте - https://vk.com/rais23host