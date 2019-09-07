AmirRaisFree24

Здравствуйте , меня зовут Амир Раис , я Программист/Иногда работаю в Фрилансе . Есть опыт работы в различных компаниях (Системный Администратор)

Здравствуйте , меня зовут Амир Раис , я Программист/Иногда работаю в Фрилансе . Есть опыт работы в различных компаниях (Системный Администратор) , в ТОО Ломбард , Крупном Супермаркете , И Проекту По Разработке игр , с радостью возьмем ваш заказ .

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