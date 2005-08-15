Группа программистов предлагает услуги по установке, настройке, доработка, созданию с нуля 1С конфигураций, настройка и продажа ПК и ПО, Администрирование и настройка серверов; создание сайтов и их поддержка. Кратко о навыках:

1С:

Знание компонент

-1С бухгалтерия

-Торовля и склад

-Зарплата и кадры

-УРИБ

Владение всей линейкой программных продуктов 1С 7.7, на всех уровнях : постановка, разработка, внедрение, сопровождение. Сертификаты: 1С:Бухгалтерия 6.0 - 1996г., 1С:Профессионал (1С:Бухгалтерия 7.7 для Украины)- 2003г. Глубокое знание основ бухгалтерского, финансового, складского учета; администрирование сетей, ОС, SQL.

ВЕБ:

Знание РНР, MySQL опты работы 5 лет

РАБОТА С PHOTO SHOP, DHTML, DREAMWEAVER, FLESH, JAVA SCRIPT, CSS, CORELDRAW

АДМИНИСТРАТОР:

Навыки работы с компьютером и оргтехникой

Способен работать с большими корпоративными сетями:

- Проектирование, прокладка локальных сетей;

- построение выделенных линий;

- настройка сетевого оборудования (пассивное, активное);

- организация модемного доступа;

- знание компьютерныхх комплектующих (сборка, ремонт, замена:)

Установка, настройка, конфигурирование операционных системами семейства Microsoft Windows:

MS DOS, MS Win95, WinNT4, MS Win98, MS Win ME, MS Windows 2000 Professional,

MS Windows XP Home, MS Windows XP Professional, MS Windows 2000 Server Family,

MS Windows 2003 Server Family.

Языки программирования и технологии: ASP.NET, ADO.NET, C#, T-SQL, HTML

Знаком с JavaScript, VB.NET, XML, CSS

Программное обеспечение: MS SQL Server, MS Access, MySQL, IIS, MS Office, Outlook Express, WinRoute, Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Corel Draw.

В полной мере знаком с офисной периферией, компьютерами на платформе Intel, AMD. Имею опыт работы со сканером, принтерами: струйными, лазерными (установка, обслуживание, ремонт).

график работы - удаленный