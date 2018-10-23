AnSherina

Анна AnSherina

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Интернет-реклама, интернет-маркетинг, продвижение сайтов.

SEO продвижение сайта компании.

Настройка, ведение и анализ контекстной рекламы (Яндекс Директ, Google AdWords):

  • Анализ компаний конкурентов и разработка стратегий продвижения
  • Снижение cpc (цены клика) кампаний
  • Анализ поведения пользователей на сайтах с помощью Яндекс Метрика и Google Analytics, настройки целей.
  • Контроль трафика с контекстных и поисковых сетей.
  • Сбор семантического ядра, подбор посадочных страниц и запуск рекламных кампаний.
  • Написание объявлений, подбор тематических дополнительных ссылок;
  • Настройка и контроль работы системы ставок.
  • Предоставление статистических отчетов.
Аудит сайта.

Создание и ведение магазина компании на Яндекс. Маркете.

Продвижение продукции компании на интернет-площадках;

SMM (привлечение клиентов, наполнение групп, таркетинг, ретаргетинг, реклама в смежных сообществах);

Написание новостей, обзоров;

Работа в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign.

Администрирование сайтов (Bitrix, NetCat, WordPress).