Интернет-реклама, интернет-маркетинг, продвижение сайтов.
SEO продвижение сайта компании.
Настройка, ведение и анализ контекстной рекламы (Яндекс Директ, Google AdWords):
- Анализ компаний конкурентов и разработка стратегий продвижения
- Снижение cpc (цены клика) кампаний
- Анализ поведения пользователей на сайтах с помощью Яндекс Метрика и Google Analytics, настройки целей.
- Контроль трафика с контекстных и поисковых сетей.
- Сбор семантического ядра, подбор посадочных страниц и запуск рекламных кампаний.
- Написание объявлений, подбор тематических дополнительных ссылок;
- Настройка и контроль работы системы ставок.
- Предоставление статистических отчетов.
Создание и ведение магазина компании на Яндекс. Маркете.
Продвижение продукции компании на интернет-площадках;
SMM (привлечение клиентов, наполнение групп, таркетинг, ретаргетинг, реклама в смежных сообществах);
Написание новостей, обзоров;
Работа в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign.
Администрирование сайтов (Bitrix, NetCat, WordPress).
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