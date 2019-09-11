Anastacia_raven

Образование

Основное : Томский государственный университет (2017-2021), Институт искусств и культуры, специальность "культурология".

: Томский государственный университет (2017-2021), Институт искусств и культуры, специальность "культурология". Дополнительное :

Курс "Социальные медиа"(SMM). Организатор Томский государственный университет.

Курс "Английский язык". Организатор Томский государственный университет.

Есть опыт в копирайтинге и рерайтинге. Хорошо разбираюсь в здоровом питании, йоге, религии, восточной культуре, эзотерике, искусстве, психологии и саморазвитии. Знаю английский язык на уровне Intermediate, также 2 года изучаю немецкий. Организовала 2 тематических занятия по немецкому языку для младших курсов.Много читаю, в основном художественную литературу, статьи, посвященные продуктивности и организации своего времени и научную литературу по моей специальности.В свободное время занимаюсь волонтерской деятельностью, приняла участие в "Ночи в музее", "Ночи в библиотеке" и многих других акциях. Состою в университетском клубе менторов онлайн-образования, где занимаюсь бета-тестированием курсов и поддержкой слушателей.