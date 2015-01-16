Anastasi_creator

Анастасия Anastasi_creator

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Фрилансер
  • Оконченное высшее образование- менеджер в сфере туризма.
  • Есть опыт работы в туризме.
  • Иностранный язык- английский. Уровень владения- upper intermediate. Подтвержден сертификатом.
  • PR manager Всероссийского технического форума для студентов BreakPoint 2014.
  • Большой опыт ведения и реализации социальных проектов при участии российских кампаний и иностранной молодежи.
  • Опыт успешного ведения групп в соц. сетях﻿﻿: группа международной студенческой организации AIESEC в России и группа всероссийского технического форума BreakPoint, обе группы на базе социальной сети в контакте. (17 000 и 600 уникальных читателей соответственно)
  • Неоднократно руководила проектами связанными с приемом иностранных студентов и специалистов, организации их приема, размещения, культурно-познавательного досуга, рабочих моментов, семинаров, тренингов, экскурсий.
  • Волонтер зимних паралимпийских игр в Сочи 2014.