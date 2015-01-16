Anastasi_creator

Фрилансер
- Оконченное высшее образование- менеджер в сфере туризма.
- Есть опыт работы в туризме.
- Иностранный язык- английский. Уровень владения- upper intermediate. Подтвержден сертификатом.
- PR manager Всероссийского технического форума для студентов BreakPoint 2014.
- Большой опыт ведения и реализации социальных проектов при участии российских кампаний и иностранной молодежи.
- Опыт успешного ведения групп в соц. сетях: группа международной студенческой организации AIESEC в России и группа всероссийского технического форума BreakPoint, обе группы на базе социальной сети в контакте. (17 000 и 600 уникальных читателей соответственно)
- Неоднократно руководила проектами связанными с приемом иностранных студентов и специалистов, организации их приема, размещения, культурно-познавательного досуга, рабочих моментов, семинаров, тренингов, экскурсий.
- Волонтер зимних паралимпийских игр в Сочи 2014.
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