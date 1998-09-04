Anastasia199898

Анастасия Воропаева Anastasia199898

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Ф.И.О:Воропаева Анастасия Алексеевна 

Дата рождения :04.09.1998

Возраст :21 год

Город:Луганск 

Семейное положение :не замужем 

Образование : высшее образование 

Луганская государственная академия культуры и искусств им. М.Л.Матусовского 

Специальность :Актёр драматического театра и кино 

Владение ин.языками :украинский (свободно владею); английский (школьная программа )

Знание компьютера: уверенный пользователь, знание Офис

Личные качества: пунктуальность, собранность,тактичность,активность,стрессоустойчивость.