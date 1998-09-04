Anastasia199898

Ф.И.О:Воропаева Анастасия Алексеевна
Дата рождения :04.09.1998
Возраст :21 год
Город:Луганск
Семейное положение :не замужем
Образование : высшее образование
Луганская государственная академия культуры и искусств им. М.Л.Матусовского
Специальность :Актёр драматического театра и кино
Владение ин.языками :украинский (свободно владею); английский (школьная программа )
Знание компьютера: уверенный пользователь, знание Офис
Личные качества: пунктуальность, собранность,тактичность,активность,стрессоустойчивость.