AnastasiaOlivia

Суперумняха фрилансер

Работаю медсестрой в больнице, стаж 2 года, получаю высшее по специальности Лечебное дело в Тюменском медицинском университете, хорошо разбираюсь в медицине, могу написать любую статью на интересующую тему. Учу английский, активно занимаюсь переводом текстов, уровень английского В1. Ответственность, внимательность, пунктуальность ! Обращайтесь за помощью, буду рада помочь !