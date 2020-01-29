AnastasiaOlivia

Анастасия Кошкарова AnastasiaOliviaAnastasiaOlivia
27 летРоссия/Тюмень
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Суперумняха фрилансер
Работаю медсестрой в больнице, стаж 2 года, получаю высшее по специальности Лечебное дело в Тюменском медицинском университете, хорошо разбираюсь в медицине, могу написать любую статью на интересующую тему. Учу английский, активно занимаюсь переводом текстов, уровень английского В1. Ответственность, внимательность, пунктуальность ! Обращайтесь за помощью, буду рада помочь !
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