Anastasiia-klim

Помогу «красиво сказать», «красиво перевести» и «красиво оформить» ваши мысли в стихах и прозе

Все, что связано с написанием текстов, художественным переводом (англ/укр/рус), быстро и качественно. Заказы, требующие креативного подхода, выполняю с двойным удовольствием!

Есть опыт в написании стихотворений и отдельных глав книг (укр/рус). Этот самый опыт представлен в личном зборнике стихотворений и новелл.