Anastasiia-klim

Анастасия Климова Anastasiia-klimAnastasiia-klim
22 годаУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Помогу «красиво сказать», «красиво перевести» и «красиво оформить» ваши мысли в стихах и прозе
Все, что связано с написанием текстов, художественным переводом (англ/укр/рус), быстро и качественно. Заказы, требующие креативного подхода, выполняю с двойным удовольствием!
Есть опыт в написании стихотворений и отдельных глав книг (укр/рус). Этот самый опыт представлен в личном зборнике стихотворений и новелл.