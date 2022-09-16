Anastasiia0912

Доброго дня!

Англійська-В2,початковий С1,бакалавр право,юрист.Володію навичками перекладу текстів та займаюсь репетиторською діяльністю.

Задля вдосконалення англійської мови та своїх навичок відвідую курси та підвищую свою кваліфікацію.Люблю подорожувати!

При виконанні роботи я відповідальна,пунктуальна,комунікабельна та клієнтоорієнтована.Завжди ввічливо вислуховую прохання,пропозиції та втілюю їх у життя.

Досвід роботи великий,працюю з 18 років у різних сферах:банківська,юриспруденція,банки,перекладач тощо.

Розповім детальніше про роботу.Важливо!:

-оплата ВИКЛЮЧНО лише після виконання роботи та вашого повного нею задоволення;

-ціни не високі,мені потрібен досвід-вам результат-ми точно спрацюємось та домовимось;

-щодо перекладу:перекладаю що завгодно,у будь-яких кількостях;

-ціну та час виконання обговоримо.

Сподіваюсь на гарну співпрацю!