Добрый день, меня зовут Настя. Я специализируюсь в сферах иллюстрации и дизайна сайтов. По образованию я художник-монументалист, в ходе учёбы я начала развиваться в сфере дизайна и иллюстрации. Прошла несколько курсов по дизайну. Овладела программами Photoshop, Illustrator. Обращаясь ко мне вы можете быть уверены в качестве работы, в соблюдение сроков. Принимая заказ я стараюсь полностью погрузиться в проект.Я всегда готова вступать в диалог с работодателем по поводу его видения проекта.По итогу вы получаете от меня готовую работу + исходники.