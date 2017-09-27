Анастасия Редникова Anastasiya14287Anastasiya14287
26 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Добрый день, меня зовут Настя. Я специализируюсь в сферах иллюстрации и дизайна сайтов. По образованию я художник-монументалист, в ходе учёбы я начала развиваться в сфере дизайна и иллюстрации. Прошла несколько курсов по дизайну. Овладела программами Photoshop, Illustrator. Обращаясь ко мне вы можете быть уверены в качестве работы, в соблюдение сроков. Принимая заказ я стараюсь полностью погрузиться в проект.Я всегда готова вступать в диалог с работодателем по поводу его видения проекта.По итогу вы получаете от меня готовую работу + исходники.
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