AnastasiyaZak

Анастасия Захарова AnastasiyaZakAnastasiyaZak
38 летРоссия/Екатеринбург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Специалист в интернет-рекламе РСЯ
Менязовут Захарова Анастасия. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной
Сети Яндекса.
Я прошлатренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, изучила современные технологии
рекламы, и готова их внедрить для Вас. Япредлагаю сделать аудит вашего сайта бесплатно и настроить вам интернет рекламу
за 1 000 руб., так же попрошуоставить отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
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