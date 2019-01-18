AnastasiyaZak

Анастасия Захарова AnastasiyaZak

 
38 летРоссия/Екатеринбург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Специалист в интернет-рекламе РСЯ

   Менязовут Захарова Анастасия. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной

Сети Яндекса.

     Я прошлатренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, изучила современные технологии

рекламы, и готова их внедрить для Вас.  Япредлагаю сделать аудит вашего сайта бесплатно и настроить вам интернет рекламу

за 1 000 руб., так же попрошуоставить отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.