AnastasiyaZak

Специалист в интернет-рекламе РСЯ

Менязовут Захарова Анастасия. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной

Сети Яндекса.

Я прошлатренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, изучила современные технологии

рекламы, и готова их внедрить для Вас. Япредлагаю сделать аудит вашего сайта бесплатно и настроить вам интернет рекламу

за 1 000 руб., так же попрошуоставить отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.