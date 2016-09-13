Современный веб-дизайн. Для всех.

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Условия работы:

- выбор меня исполнителем в проекте;

- предоплата 50% , если у Вас меньше 15 отзывов (гарантии-СБС);

- срок разработки в среднем три дня,по окончании Вы получаете готовый

макет,в который мы вносим все необходимые правки в рамках технического

задания. Если Ваши требования являются дополнительными пунктами к ТЗ,о которых мы не говорили ранее,Вы доплачиваете стоимость разработки. Мелкие правки и корректировки я вношу бесплатно;

- после внесения всех правок , Вы оплачиваете остаток озвученной суммы и получаете PSD макеты, слои

которых рассортированы по папкам с сохраненной сеткой для верстки, а так же набор использованных шрифтов;

- обмениваемся отзывами на сервисе;

- все доработки после сдачи проекта выполняются платно.

Оплата производится на:

- карточку Сбербанка

- электронные Яндекс деньги

Онлайн с 12: 00 до 00:00 по МСК времени

Выходные: суббота,воскресенье

Контакты для связи

[email protected]

ISQ 665630897

скайп Nastacya77