Уникальный дизайн,без использования шаблонов.
Адаптивный дизайн. Баннеры. Мобильные приложения.
Лэндинги с высокой конверсией.
Сайты под ключ (от 25 000 р)
Условия работы:
- выбор меня исполнителем в проекте;
- предоплата 50% , если у Вас меньше 15 отзывов (гарантии-СБС);
- срок разработки в среднем три дня,по окончании Вы получаете готовый
макет,в который мы вносим все необходимые правки в рамках технического
задания. Если Ваши требования являются дополнительными пунктами к ТЗ,о которых мы не говорили ранее,Вы доплачиваете стоимость разработки. Мелкие правки и корректировки я вношу бесплатно;
- после внесения всех правок , Вы оплачиваете остаток озвученной суммы и получаете PSD макеты, слои
которых рассортированы по папкам с сохраненной сеткой для верстки, а так же набор использованных шрифтов;
- обмениваемся отзывами на сервисе;
- все доработки после сдачи проекта выполняются платно.
Оплата производится на:
- карточку Сбербанка
- электронные Яндекс деньги
Онлайн с 12: 00 до 00:00 по МСК времени
Выходные: суббота,воскресенье
Контакты для связи
ISQ 665630897
скайп Nastacya77